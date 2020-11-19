Газизов рассказал об интересе "Ромы" к Александру Кокорину

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал, какие европейские клубы интересовались форвардом команды Александром Кокориным.

"Соглашение, что если будет предметное предложение, которое он примет, мы его отпустим за такое-то количество денег. Если будет трансфер в районе этой суммы, мы ему не будем препятствовать. Мало того: я уверен, что это может произойти и зимой, и летом.

С "Ромой" были притирки, я так их назову. Были подходы, но оффера не было.

Агенты звонили не только из "Ромы", - рассказал Газизов на ютуб-канале Нобеля Арустамяна.

Напомним, Кокорин перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

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