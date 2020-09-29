Газизов рассказал, почему "Спартак" хочет поменять клубную эмблему

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов объяснил желание клуба поменять эмблему в 2022 году.

"Клуб намерен использовать классический ромб в рамках программы мероприятий по 100-летию клуба. Мы обсуждаем с Nike, что старый логотип клуба станет элементом юбилейной формы с элементами ретростиля. Сейчас речь не идёт о замене одного логотипа другим. В любом случае дальнейшее использование классического ромба нужно обсуждать с болельщиками и СМИ", - сказал Газизов.

В старой эмблеме "красно-белых" нет футбольного мяча внутри буквы "С". Такие логотипы использовалась в разных вариациях с 1935 по 1997 год.

В этом сезоне "Спартак" ведёт борьбу за чемпионство, деля лидерство в РПЛ с "Зенитом" по итогам 9 туров.

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