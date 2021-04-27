Газизов рассказал, сколько "Рома" была готова заплатить за Кокорина

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Бывший генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что "красно-белые" могли заработать больше на продаже нападающего Александра Кокорина.

"Появление Кокорина - это инициатива моя, но поддержанная первым лицом. Его продажа в "Фиорентину"? Так его и в "Рому" можно было сразу продавать. Были предложения. Можно было это сделать и продать чуть дороже. В районе 5-7 миллионов евро. Можно было сразу заработать, но такие деньги для "Спартака" – это неинтересный кейс. И решено было дальше продолжать историю с Сашей", - рассказал Газизов.

В итоге Кокорин провёл в "Спартаке" почти полгода, после чего его купила "Фиорентина" за 4,5 миллиона евро.

В составе "фиалок" 30-летний россиянин принял участие только в трёх матчах, пропустив остальные игры из-за серии травм.

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