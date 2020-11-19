Газизов рассказал, зачем пришел в "Спартак"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов на ютуб-канале Нобеля Арустамяна рассказал о своих целях в стане "красно-белых".

Цели в "Спартаке"? Только титулы. И больше ничего.

Я пришел в "Спартак" только ради титулов. Для меня это возможность завоевать вместе со "Спартаком" титулы. И играть в Лиге чемпионов", - заявил Газизов.

После 14 туров чемпионата России "Спартак" набрал 28 очков и расположился на 3 месте в турнирной таблице.

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