Газизов рассказал, зачем пришел в "Спартак"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов на ютуб-канале Нобеля Арустамяна рассказал о своих целях в стане "красно-белых".
Цели в "Спартаке"? Только титулы. И больше ничего.
Я пришел в "Спартак" только ради титулов. Для меня это возможность завоевать вместе со "Спартаком" титулы. И играть в Лиге чемпионов", - заявил Газизов.
После 14 туров чемпионата России "Спартак" набрал 28 очков и расположился на 3 месте в турнирной таблице.
Не пропустите: Газизов рассказал, как с его приходом изменилась трансферная политика "Спартака"| http://soccernews.ru
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