Газизов сделал важное заявление о финансовом состоянии "Уфы"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заверил, что финансовые проблемы клуба остались позади.

"Впереди у нас сложный полугодичный этап, где мы обязаны усиливать результат, это указ главы республики. Все наши финансовые трудности урегулированы, и мы уверены, что сохраним прописку в российской Премьер-лиге", - сказал Газизов.

"Уфа" набрала 16 очков в 18 турах РПЛ и занимает 15-е место в таблице.

Ранее Газизов заявлял, что команда может прекратить существование, если вылетит в ФНЛ.

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