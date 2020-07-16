Газизов сделал заявление о бюджете "Спартака" на следующий сезон

Теги спартак москвашамиль газизов

Газизов сделал заявление о бюджете "Спартака" на следующий сезон

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался о бюджете "красно-белых" на сезон 2020/21.

"Думаю, в течение месяца примем. Огромных изменений не будет. Будем жить хорошо, будем достигать новых высот, которые ещё недавно были у команды", - сказал Газизов.

По итогам 29 туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

В ближайшее воскресенье столичная команда сыграет с "Зенитом" в рамках 1/2 финала Кубка России.

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