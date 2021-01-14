Газизов сможет заработать на трансфере Урунова, если "Спартак" продаст его дороже € 1 млн

Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заработает на трансфере Остона Урунова, если "Спартак" продаст его дороже € 1 млн, информирует "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"В контракте хавбека со "Спартаком" есть пункт, по которому Шамиль Газизов получит 50% от суммы трансфера игрока, без учёта 1 миллиона евро. То есть, в случае перепродажи москвичами полузащитника за 2 млн, то Газизов получит 500 тысяч", — сказал источник.