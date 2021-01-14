Газизов сможет заработать на трансфере Урунова, если "Спартак" продаст его дороже € 1 млн
Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов заработает на трансфере Остона Урунова, если "Спартак" продаст его дороже € 1 млн, информирует "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"В контракте хавбека со "Спартаком" есть пункт, по которому Шамиль Газизов получит 50% от суммы трансфера игрока, без учёта 1 миллиона евро. То есть, в случае перепродажи москвичами полузащитника за 2 млн, то Газизов получит 500 тысяч", — сказал источник.
Напомним, Остон Урунов пришел в августе 2020 года в "Спартак" из "Уфы". Отмечается, что именно Газизов настаивал на переходе узбекского футболиста. В текущем сезоне игрок выходил на поле в футболке москвичей в 9 матчах во всех турнирах. В его активе 1 забитый мяч.
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