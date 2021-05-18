Газизов сообщил о возвращении Урунова в "Спартак"

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов объявил, что полузащитник Остон Урунов вернётся в "Спартак" в связи с окончанием срока аренды.

"Урунов возвращается в "Спартак". Его будущее в "Уфе"? Посмотрим. Пока больше не буду ничего комментировать", - сказал Газизов.

"Уфа" арендовала узбека в конце февраля, однако во второй части сезона он не заиграл на прежнем уровне - ни одного голевого действия в 10 матчах.

Прошлым летом "Спартак" купил Урунова у башкирского клуба за 1 миллион евро, однако сейчас требует за него 3 миллиона.

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