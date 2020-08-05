Газизов: "Спартак" в этом году будет бороться за титул"
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов огласил амбициозные цели команды на грядущий сезон.
"Я пришёл недавно, пытаюсь вникнуть в определённые процессы, потому что "Спартак" - большой клуб. Мне очень интересно здесь работать. Есть процессы, которые мне абсолютно нравятся, и я вижу, где шикарно работа построена. А есть процессы, где я вижу, что нужно принимать решения быстрее. То, что касается команды и её игры, то мы в одной команде с Доменико Тедеско, двигаемся одинаково. По всем моментам в команде у нас с ним полное взаимопонимание. Вижу и знаю, что команда в этом году будет бороться за титул", - сказал Газизов.
Напомним, что в прошлом сезоне "Спартак" финишировал в РПЛ на седьмом месте и не попал в еврокубки.
В последний раз "красно-белые" становились чемпионами России в 2017 году под руководством Массимо Карреры.
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