Газизов: "Спартак» всегда предлагал контракт Рассказову. Все будет нормально"

Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов высказался по поводу слухов о том, что клуб предложил защитнику Николаю Рассказову продление контракта.

"Мы всегда предлагали Рассказову контракт. Думаю, все будет нормально. Не совпадают условия клуба и агентов? Это внутренняя кухня, я не буду это комментировать.

Сыграет ли Николай против "Алании" со "Спартаком-2"? Это пусть тренерские штабы команд решают", - сказал Газизов в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист обратился к руководству московского клуба с просьбой разрешить ему выступать за дубль команды и отправится на матчи ФНЛ.

Контракт защитника со "Спартаком" рассчитан до лета 2021 года.

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