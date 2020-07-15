Газизов: "Судейство? Три красивых гола с игры - это ответ"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал победу над "Ахматом" (3:0).

"Прекрасные эмоции. Судейство? Три красивых гола с игры - это ответ. Это демонстрирует, что можно и нужно играть, играть в атаку. Ребята - молодцы. К матчу с "Зенитом" подходим с положительными эмоциями. Сейчас быстро восстановимся.

Кого поддерживаю в борьбе за еврокубки - "Спартак" или "Уфу"? Я работаю в "Спартаке" и наша цель добыть три очка в последнем туре", - заявил Газизов.

Напомним, что "Спартак" занимает в РПЛ восьмое место.

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