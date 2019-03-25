Газизов: "Уфа" предпринимает действия для проведения товарищеской игры с "Манчестер Сити"

"Уфа" планирует договорится с "Манчестер Сити" о проведении товарищеского матча. Генеральный директор башкирского клуба Шамиль Газизов ведет переговоры с английской командой.

Напомним, "Сити" купил у "Уфы" Александра Зинченко в 2016 году.

"Планируем ли проведение товарищеского матча с "Сити"? Это сложно сделать, но нам было бы интересно. Пока 100% решения нет в этом векторе, но что-то для этого мы уже делаем", - заявил Газизов.

"Уфа" занимает 15 место в туринской таблице РПЛ, набрав 33 очка.

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