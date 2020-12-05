Газизов уклонился от вопроса о своем будущем в "Спартаке"

Теги спартак москвашамиль газизов

Газизов уклонился от вопроса о своем будущем в "Спартаке"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов уклонился от ответа на вопрос о своем возможном уходе из клуба.

"Остаюсь ли в клубе? Поздравляю всех с победой", - сказал Газизов после игры с "Тамбовом" (5:1).

Ранее сообщалось, что Газизов может покинуть "Спартак" из-за возвращения в клуб спортивного директора Дмитрия Попова.

Газизов занимает свою должность с июля этого года. После 17 туров клуб лидирует в РПЛ.

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