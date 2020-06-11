Газизов: "В этом году "Уфа" не потратит на трансферы ни копейки"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался по поводу трансферных планах команды на ближайшее время.
По словам функционера, клуб не планирует приобретать игроков за деньги.
"Что касается трансферов, то в этом году на переходы, я думаю, мы не потратим ни копейки. Но при этом продадим на определенные деньги.
У меня есть пул игроков, которых мы ведем - они не стоят денег. Они придут бесплатно, но их представители готовы отдать этих футболистов при условии потом получить проценты от продаж", - цитирует Газизова "Спорт как бизнес online".
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