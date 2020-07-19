Газизов в шоке от баннера фанатом "Зенита" про Федуна

Гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов высказался по поводу баннера фанатов "Зенита", на котором владелец "красно-белых" Леонид Федун изображен в виде героя одного из эпизодов сериала "Черное зеркало".

"Есть вещи, которые называются простым словом. Я не буду уподобляться сопернику и уходить в частности. Это нехорошо. Уважения к сопернику нет совсем. Мы уважаем этого соперника, уважаем "Зенит" и просим к себе такого же отношения. Если будет не так в следующий раз, им всем будет больно", - цитирует Газизова "Спорт-Экспресс".

"Спартак" закончил выступления в турнире.

В финале "Зенит" встретится с "Химками". Матч пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

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