Газизов в трёх словах описал, что для него значит работа в "Спартаке"

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов дал понять, насколько для него важна новая должность.

"Что для меня значит работа в "Спартаке" в трёх словах? Вызов и огромная ответственность", - сказал функционер.

Напомним, что Газизов сменил на посту гендиректора "красно-белых" уволенного Томаса Цорна. До этого он много лет работал в "Уфе".

"Спартак" провально выступает в текущем розыгрыше РПЛ, занимая по итогам 28 туров 11-е место в турнирной таблице.

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