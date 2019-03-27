Газизов: "В "Уфе" мы делаем ставку на молодых российских специалистов"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что думает о назначении новым тренером клуба Вадима Евсеева. Об этом информирует "Спорт-Экспресс".
Вчера, 26 марта, стало известно, что башкирский клуб уволил Дмитрия Кириченко из-за неудовлетворительных результатов команды.
"Вадим Валентинович все доказал в качестве футболиста, и сейчас хорошо показывает себя на тренерском поприще. В "Уфе" мы делаем ставку на молодых российских специалистов. Мы верим в его умение, что он будет прогрессировать вместе с нами и поведет команду за собой. Все качества у него для этого есть.
Евсеев подписал контракт с "Уфой" до 2021 года.
Башкирский клуб занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.
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