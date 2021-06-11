Газизов выиграл суд у "Спартака" по делу о выплате компенсации за увольнение
Фото твиттер Газета.ру
Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов судится с московским клубом в связи с невыплатой ему выходного пособия, процентов и компенсации морального вреда.
Напомним, что "красно-белые" уволили менеджера в декабре 2020 года, дав ему поработать всего 5 месяцев. Функционеру уже было выплачено 99,2 миллиона рублей, осталось ещё 300 миллионов.
Юрист "Спартака" Татьяна Завьялова подвела итоги первого судебного заседания.
"Исковые требования Газизова удовлетворили в полном объёме, но решение ещё не изготовлено. Довольна процессом: суд отказал в многочисленных ходатайствах к "Спартаку". Недовольна только самим решением. Мы будем его обжаловать. Судебная практика однообразна и говорит, что подобные заявления не подлежат удовлетворению. Посмотрим, что скажет апелляционная инстанция.
В процессе принимали участие представители "Капитальных активов", которым тоже было отказано в удовлетворении ходатайства. Мы затягивать с апелляцией не будем. Краткую жалобу подадим в ближайшее время, а полную – как получим на руки решение суда. Мы пока не можем комментировать его в полной мере – для меня загадка, на какие нормы сошлётся суд при принятии решения", - сказала Завьялова.
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