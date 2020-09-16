Газизов высказался о будущем Гулиева и Кутепова в "Спартаке"
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов поделился мнением о будущем в команде защитника Ильи Кутепова и хавбека Аяза Гулиева.
"Гулиев тренируется, у него будет восстановление. Надо пройти определённые моменты. Аяз – футболист "Спартака". Рассчитывает ли на него Доменико? Это вы спросите у Тедеско.
Кутепов вышел в старте, значит ли это, что он остается? А он что, куда-то уходил? Мы все время говорим, что кто-то уходит, кто-то приходит", - приводят слова Газизова российские СМИ.
23-летний Гулиев и 27-летний Кутепов являются воспитанниками "Спартака". Гулиев провел за "красно-белых" 26 матчей и забил один гол. На счету Кутепова два забитых мяча в 91 поединке.
Напомним, что Гулиев был переведен в дубль "Спартака" из-за конфликта с главным тренером команды Доменико Тедеско.
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