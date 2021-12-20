Газизов высказался о будущем Урунова, который принадлежит "Спартаку"
Фото: инстаграм Остона Урунова/Автор неизвестен
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб пока не вел переговоров по выкупу трансфера полузащитника Остона Урунова, который арендован у московского "Спартака".
"Мы будем искать соответствующих футболистов согласно нашим финансовым условиям. По бюджету пока точного понимания нет. Ведутся ли переговоры со "Спартаком" по Остону Урунову? — Нет, пока преждевременно", — приводит слова Газизова Sport24.
В нынешнем сезоне 21-летний Урунов провел за "Уфу" семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: Буффон может перейти в "Спартак". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Хави высказался об огромном отставании "Барселоны" от "Реала" в Ла Лиге
-
Иммобиле ушел на самоизоляцию из-за жены
-
Червиченко рассказал, почему российскими тренерами не интересуются в Европе
-
Кепа может перебраться в Серию А
-
Российский миллиардер может купить "Торпедо"
-
Черчесов прокомментировал свое назначение в "Ференцварош"
-
"Барселона" готова заплатить за Торреса 50 миллионов евро
-
1
Роналду поможет пострадавшим от извержения вулкана на Канарах
-
"Милан" и "Интер" нацелились на форварда, которым интересуется "Ювентус"
-
"Барселона" может перехватить трансферную цель "Зенита"
-
Джеррард хочет видеть в "Астон Вилле" защитника "Ливерпуля"
-
Газизов высказался о будущем Урунова, который принадлежит "Спартаку"
-
"Реал" вступил в борьбу за Толиссо
-
ПСЖ и "Ювентус" готовят громкий обмен в январе
-
Бразилец Тайсон может вернуться в Украину
-
Черчесов возглавил венгерский топ-клуб
-
"Краснодар" на длительный срок лишился лучшего бомбардира
-
"Барселона" договорилась с Кавани
-
В ванне с шампанским. Жена футболиста "Шахтера" показала отдых на Мальдивах
-
1
Руководитель ПСЖ оценил игру Месси