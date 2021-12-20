Газизов высказался о будущем Урунова, который принадлежит "Спартаку"

Фото: инстаграм Остона Урунова/Автор неизвестен

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что клуб пока не вел переговоров по выкупу трансфера полузащитника Остона Урунова, который арендован у московского "Спартака".

"Мы будем искать соответствующих футболистов согласно нашим финансовым условиям. По бюджету пока точного понимания нет. Ведутся ли переговоры со "Спартаком" по Остону Урунову? — Нет, пока преждевременно", — приводит слова Газизова Sport24.

В нынешнем сезоне 21-летний Урунов провел за "Уфу" семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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