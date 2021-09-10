Газизов высказался о финансовых проблемах "Уфы"

Теги уфашамиль газизов

Газизов высказался о финансовых проблемах "Уфы"

Фото инстаграм "Уфы"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов дал понять, что клуб не окажется в предбанкротном состоянии, несмотря на наличие трудностей с финансированием.

"Какая вероятность, что "Уфа" не повторит судьбу "Тамбова"? Мы всё-таки регион другого уровня, поэтому я бы не хотел проводить аналогии. Прекрасно знаю уровень Радия Фаритовича (Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан - примечание Soccernews). Такой человек не шутит, когда что-то говорит", – сказал Газизов.

Ранее Хабиров пообещал, что сделает всё возможное для благополучия "Уфы" и найдёт клубу спонсора.

Башкирская команда занимает 13-е место в таблице РПЛ после 6 туров, опережая зону вылета всего на 1 очко.

Не пропустите: Газизов назвал главные цели "Уфы". | http://soccernews.ru
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