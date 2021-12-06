Газизов высказался о гипотетическом переходе Кокорина в "Уфу"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился мнением о гипотетическом переходе в башкирский клуб российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.

"Я-то готов позвать Кокорина в "Уфу". Но у нас нет таких финансовых возможностей. Я бы с удовольствием его пригласил, зная уровень Кокорина. Мы не потянем его финансовые запросы. Я по-прежнему считаю Александра игроком высокого уровня. Он бы помог "Уфе". Но...", - приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" намерена избавиться от Кокорина в зимнее трансферное окно.

30-летний Кокорин в нынешнем сезоне провел за "Фиорентину" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Агент Кокорина отреагировал на слухи о скором уходе россиянина из "Фиорентины". | http://soccernews.ru