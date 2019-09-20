Газизов высказался о матче со "Спартаком"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов высказался о победе своей команды в матче 10-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:0). Об этом сообщает Sport24.

"Я считаю, что в сегодняшнем матче против "Спартака" мы победили заслуженно, "Уфа" заслужила победу. Мы играли клево и выполнили все установки тренерского штаба. Игру соперника комментировать не стану, по-моему, все очевидно. Одно могу сказать точно - мы действовали очень хорошо", - сказал Газизов.

Отметим, что это 4-е к ряду поражение красно-белых. "Спартак" с 14 баллами занимает 7 место турнирной таблице чемпионата России. У "Уфы" 14 очков и 6 позиция.

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