Газизов высказался о наказании "Спартака" за демонстрацию нацистской символики на трибунах

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов сделал заявление о вчерашних решениях КДК РФС в отношении клуба.

Напомним, что "красно-белые" оштрафованы и наказаны условным закрытием одной из трибун "Открытие Арены" за публичную демонстрацию зрителями нацистской символики.

Кроме того, против "Спартака" подал иск в суд Роспотребнадзор за нарушение санитарного регламента, а именно превышение разрешенного числа болельщиков на стадионе во время субботнего матча с "Зенитом" (1:1).

"Закрытие трибуны из-за руны? Мы работаем над тем, чтобы найти человека. Эта руна провисела всего две минуты. Человек повесил и убежал. Служба безопасности быстро её убрала, но факт наличия руны не скрываем. Что касается суда, тут без комментариев", - сказал Газизов.

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