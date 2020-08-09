Газизов высказался о ничейном результате в матче "Спартак" - "Сочи"

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Газизов высказался о ничейном результате в матче "Спартак" - "Сочи"

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов высказался по поводу ничейного матча 1-го тура РПЛ с "Сочи" (2:2).

Южанам удалось отыграться благодаря двум пенальти.

"Сочи" - хорошая команда, надо отдать должное сопернику. Игра была хорошая. Мне хочется, чтобы тот, кто отвечает за судей, это прокомментировал. Почему так происходит? Каждый на своём месте будем делать все, чтобы это прекратилось. Будет бороться Леонид Арнольдович, я, болельщики", - цитирует Газизова "Чемпионат".

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Ахматом", "Сочи" встретится с "Химками".

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