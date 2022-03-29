Газизов высказался о первом месте "Спартака" по выплатам агентам

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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал большие выплаты "Спартака" агентам в 2021 году.

"Все изменилось, потому что так получилось. Когда я был в "Спартаке", заплатил только агентские за Мозеса в районе 150 тысяч евро. Только по нему, остальное я не платил. Почему до и после меня такие траты - пусть делают выводы другие люди. Я совершенно не удивлен агентским "Спартака".

С чем связано? С тем, что сделали опять кормушку. Я убрал кормушку, а они сделали ее снова. Вот и весь ответ. Все расчистилось и снова стало хорошо. Все всех устраивает", - приводит слова Газизова Sport24.

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