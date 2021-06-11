Газизов высказался о победе над "Спартаком" в суде

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Газизов высказался о победе над "Спартаком" в суде

Фото инстаграм "Уфы"

Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов дал комментарий по поводу судебного заседания, в ходе которого рассматривался иск функционера против "красно-белых".

"Суд удовлетворил мой иск. Видел, что представители "Спартака" выразили желание подать апелляцию, но мы находимся в правовом поле... Если они хотят обжаловать решение, это их право", - сказал Газизов.

Напомним, что менеджер хочет взыскать со "Спартака" 300 миллионов рублей за досрочное прекращение сотрудничества, почти 100 миллионов за расторжение контракта ему уже выплатили.

Газизов работал в московском клубе с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он занимает пост гендиректора "Уфы".

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