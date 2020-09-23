Газизов высказался о решении РФС отклонить апелляцию "Спартака" на штраф Федуна

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался по поводу того, что РФС отклонил апелляцию клуба на решение оштрафовать владельца "красно-белых" Леонида Федуна за высказывание о снятии команды с чемпионата.

"У меня сомнений не было, что такое решение будет. Дальше пойдем в CAS", - цитирует ТАСС Газизова.

Напомним, Федуна оштрафовали на 200 тысяч рублей за то, что он после скандального матча "Спартака" с "Сочи" (2:2) заявил, что судьи допустили ошибки, из-за которых он котов снять команду с чемпионата.

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