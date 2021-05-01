Газизов высказался о сливах информации об его зарплате в "Спартаке"

Фото "Матч ТВ" / Автор неизвестен

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на появившуюся информацию об его зарплате в "Спартаке".

"Это один из вариантов моей работы. Я понимаю, кто-то мне мешает и кому-то я не нравлюсь своей работой. Пусть учатся у меня. Думаю, я один из самых лучших", - приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что Газизов получал в "Спартаке" около 7,66 миллиона рублей в месяц.

Читайте также: В "Спартаке" отреагировали на информацию о зарплате Газизова. | http://soccernews.ru