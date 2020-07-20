Газизов высказался о судействе в матче "Зенит" - "Спартак"

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов поделился мыслями о работе арбитров в полуфинальном матче Кубка России против "Зенита".

Напомним, что "красно-белые" проиграли со счётом 1:2 и вылетели из турнира.

"Мы видим определённые моменты. На сегодняшний момент ошибки идут в сторону "Зенита". Так получается, я не знаю, что под этим. Может, в следующем сезоне ошибки будут в сторону другой команды. Этим футбол и интересен. Протест на судейство? Давайте мы переночуем с этой мыслью. И завтра выдадим то, что мы думаем. У меня эмоционально бьёт, мне хочется сказать различные плохие слова. Но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника. Не хочу уходить в такие вещи", - сказал Газизов.

В преддверии матча представители "Спартака" неоднократно жаловались на ошибки рефери в пользу соперников, а владелец клуба Леонид Федун даже запустил хэштег: "Судите "Спартак" как "Зенит".

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