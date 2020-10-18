Газизов высказался о трансферное политике "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о трансферной политике клуба.

"То, что мы никого не отпустили, смогли удержать всех лидеров, это большое достижение.

Денег много людей не получило, это я знаю. И они очень-очень на меня обижены. Это то, что я вижу по отношению к себе. Я знаю, как на меня воздействуют. И знаю, что многим не нравлюсь этим. Но я буду гнуть дальше эту линию.

У меня представление абсолютное по рынку. Я многих людей знаю, рынок. А что касается давления, то "Спартак" - это и есть давление. Большой клуб, огромный! Самый любимый клуб в стране. Естественно, не очень просто", - цитирует специалиста Sport24.

После 11 туров РПЛ "Спартак" занимает 2 место в турнирной таблице.

Читайте также: "Краснодар" и "Локомотив" добыли победы в РПЛ. | http://soccernews.ru