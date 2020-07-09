Газизов высказался о возможном приглашении Евсеева в "Спартак"

Новый генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов выразил уверенность, что у него получится сработаться с главным тренером клуба Доменико Тедеско.

"А почему я не должен с ним сработаться? Томас Цорн пригласил хорошего специалиста. Тедеско зарекомендовал себя в "Шальке". Мне будет интересно с ним познакомиться и поработать. Думаю, у нас получится", - приводит слова Газизова "Спорт-Экспресс".

Также функционер прокомментировал информацию о том, что он может пригласить в "Спартак" главного тренера "Уфы" Вадима Евсеева.

"Евсеев — пример российской тренерской школы. Он был очень серьезным футболистом. А сегодня показывает себя на другом поприще. Он успешен, доказывает свою состоятельность. Мне с ним очень комфортно работалось в "Уфе". А слухам я не верю. Я же профессионал", - добавил Газизов.

Напомним, что ранее Газизов на протяжении нескольких лет работал в должности генерального директора "Уфы".

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