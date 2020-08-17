Газизов высказался о возможном создании женской команды "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о возможном создании женской команды "красно-белых".

"Это тренд, который сейчас есть. Мы работаем над этим. Будет неплохо, если появится женская команда "Спартак", - сказал функционер.

19 августа "Спартак" сыграет на выезде с "Уфой" в рамках 3-го тура РПЛ.

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