Газизов высказался о возможном создании женской команды "Спартака"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о возможном создании женской команды "красно-белых".
"Это тренд, который сейчас есть. Мы работаем над этим. Будет неплохо, если появится женская команда "Спартак", - сказал функционер.
19 августа "Спартак" сыграет на выезде с "Уфой" в рамках 3-го тура РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
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|Крылья Советов
|23
|22