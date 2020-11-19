Газизов высказался о возможном уходе Тедеско

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов на ютуб-канале Нобеля Арустамяна высказался по поводу информации о том, что в услугах главного тренера Доменико Тедеско заинтересован "Хоффенхайм" и другие немецкие клубы.

"Я не хочу об этом думать, потому что он сегодня в "Спартаке". И, насколько я знаю, он в "Спартаке" счастлив. Его все устраивает. Да, есть такое, что он далеко от семьи и близких. Но это часть его работы. Как часть и моей работы. Футбол подразумевает, что ты не всегда рядом с друзьями и семьей. Он профессионал.

Примет ли он предложение "Спартака" продолжить наше сотрудничество? Я надеюсь с большой долей вероятности, что да. Получится у нас дальше? Конечно, получится. Он хороший талантливый тренер, молодой и прогрессирующий. При нем и футболисты прогрессируют. Это самое главное", - сказал Газизов.

Напомним, Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. Клуб занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ.

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