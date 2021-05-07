Газизов высказался о возможной победе Зинченко в ЛЧ

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Газизов высказался о возможной победе Зинченко в ЛЧФото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что планирует попросить защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко привезти трофей Лиги Чемпионов в Уфу, если "Сити" победит в финале.

"Конечно, если "Манчестер Сити" выиграет Лигу Чемпионов, то мы попросим Зинченко привезти трофей в Уфу. Это было бы круто.

Мы с ним после игры созвонились, поздравили друг друга. Очень горжусь, что работали вместе. Пожелал ему выиграть финал, будем болеть за него. Он же пожелал остаться нам в РПЛ, переживает за нас", – сказал Газизов.

Напомним, что Зинченко выступал за "Уфу" с февраля 2015-го по июль 2016-го года.
"Манчестер Сити" в финале ЛЧ сыграет с "Челси".

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