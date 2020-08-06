Газизов высказался о зарплате Кокорина в "Спартаке"

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о своём отношении к зарплате новичка команды Александра Кокорина.

"Кокорин выбрал деньги? Нет, это неправда, абсолютная неправда. Да, зарплата у него достойная, я не скажу, что это мелочь. Это достойные деньги. Это то, сколько он заслуживает. Уверенность в этом у меня есть. Теперь он должен всем доказать это", - сказал Газизов.

Напомним, что Кокорин присоединился к "Спартаку" на правах свободного агента и заключил контракт по схеме "3+1".

В столичном клубе 29-летний футболист будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.

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