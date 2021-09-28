Газизов высказался об Агаларове в сборной России
Фото: инстаграм Агаларова/Автор неизвестен
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов поделился мыслями о попадании нападающего Гамида Агаларова в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира.
"Это большое достижение для молодого футболиста. Мы рады, теперь будем ждать выхода на поле. Тот факт, что Агаларов попал в окончательный список, уже о многом говорит.
Мы можем только надеяться, что он попадет в основной состав, но это прерогатива главного тренера.
Уверен в том, что Гамид не подведет. Для нашей школы, для всех, кто работает в "Уфе", это очень большое достижение/", – сказал Газизов.
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