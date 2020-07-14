Газизов высказался об амбициях "Спартака"
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов порассуждал о целях и стратегии развития "красно-белых".
"Я осознаю, что пришёл в самый титулованный и амбициозный клуб России. Но вместе с тем понимаю, что сейчас "Спартак" проводит непростой сезон, и есть проблемы, которые необходимо решить в самое ближайшее время. У "Спартака" молодая команда, которая старается показывать результат, но в силу разных причин это не всегда получается. Призываю ребят ни в коем случае не опускать рук. Нужно достойно завершить этот сезон.
Матч с "Зенитом" в Кубке России? Наша задача - не бороться с ними в отдельном матче, а быть конкурентными на дистанции. Я уверен, что в игре на Кубок команда выложится на все сто процентов: для нас это важнейший матч, и все в клубе это понимают. Но ещё важнее - избежать ситуаций, когда итог сезона зависит от одной-двух игр. "Спартак" обязан бороться за Лигу Чемпионов и чемпионство в России. У молодых игроков должна быть мотивация к росту. Они должны понимать, что в случае успешных выступлений у них появится возможность показать себя в Европе", - сказал функционер в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, что Газизов сменил на посту гендиректора "красно-белых" уволенного Томаса Цорна. До этого он много лет работал в "Уфе".
"Спартак" провально выступает в текущем розыгрыше РПЛ, занимая по итогам 28 туров 11-е место в турнирной таблице.
Не пропустите: Газизов в трёх словах описал, что для него значит работа в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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|5
|ЦСКА Москва
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|6
|Динамо Москва
|22
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|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
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|23
|27
|10
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|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
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|23
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