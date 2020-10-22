Газизов высказался об информации о заражении Селихова коронавирусом

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов высказался о по поводу новостей о том, что голкипер Александр Селихов заразился коронавирусом.

"Нет, Селихов не заразился коронавирусом. У него были симптомы - высокая температура. Решили сделать тесты - два отрицательных теста, так что все нормально", - сказал Газизов "СЭ".

Напомним, футболист с апреля 2019 года не играл за основную команду "Спартака", так как восстанавливался после разрыва связок. Недавно он вышел в составе "Спартака-2" против "Крыльев Советов" в матче ФНЛ.

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