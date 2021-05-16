Газизов высказался об итоговом втором месте "Спартака" в РПЛ
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, ранее работавший в "Спартаке", поделился мнением о завоевании московским клубом серебряных медалей Российской Премьер-Лиги.
"Надеюсь, какая-то моя маленькая крупица во втором месте "Спартака" есть. Я приходил в "Спартак", для меня не было никакой разницы, кто и чего. Всегда надо смотреть на таблицу. Это самый важный фактор. Остальное — разговоры. Это все, что угодно, но не спорт. Я смотрел сегодня на игру только своей команды", — приводит слова Газизова "Чемпионат".
Благодаря завоеванию второго места "Спартак" получил право принять участие в квалификационном турнире Лиги Чемпионов в следующем сезоне.
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