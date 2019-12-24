Газизов высказался об ужесточении наказания за критику арбитров
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ужесточение наказания за критику арбитров.
"Критика судейства, конечно же, может быть. Просто она не должна быть оголтелой. Мы можем высказывать свои замечания. Если и выражаемся о судьях, то всегда стараемся держаться в рамках. Я не оспариваю это решение РФС. Это же не говорит о том, что нам запрещается высказываться о судействе. Если бы запретили - это одно. Вся критика должна быть в рамках этичных норм", - сказал Газизов.
После 19 туров РПЛ "Уфа" занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата России.
А еще: "Уфа" поменяет основной цвет с красного на фиолетовый| http://soccernews.ru
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|Краснодар
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|35
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|Ростов
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|Ахмат
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|18
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