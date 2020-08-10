Газизов жёстко высказался о судействе в матче с "Сочи"

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Газизов жёстко высказался о судействе в матче с "Сочи"

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов дал оценку работе судейской бригады в матче 1-го тура РПЛ против "Сочи".

"Ну мне над всем этим смеяться хочется. Клоунада продолжается. Обсудили уже это с Федуном. И если я вижу эту клоунаду, поверьте, он видит её ещё лучше", – сказал Газизов.

Напомним, что "красно-белые" упустили победу на последних минутах из-за ошибочно назначенного пенальти.

Владелец "Спартака" Леонид Федун после матча с "Сочи" пригрозил снять команду с чемпионата.

Не пропустите: Газизов высказался о ничейном результате в матче "Спартак" - "Сочи". | http://soccernews.ru
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