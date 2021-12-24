Газизову полагается 10% акций "Спартака" за увольнение из клуба
Фото твиттер "Уфы"
СМИ узнали условия прекращения сотрудничества между "Спартаком" и Шамилем Газизовым.
По данным "Матч ТВ", владелец московского клуба Леонид Федун при приёме на работу гарантировал бывшему генеральному директору 10 процентов акций "красно-белых" в качестве компенсации за возможное увольнение.
Кроме того, Газизову был обещан 1 миллион евро за каждый год контракта, если команде удавалось бы пробиться в еврокубки.
Менеджер работал в "Спартаке" с июля по декабрь 2020 года. Сейчас стороны судятся, чтобы определить размер неустойки за досрочную отставку.
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