"Газпром Арена" идет 21-й в рейтинге лучших стадионов мира

Теги зенит санкт-петербург

"Газпром Арена" идет 21-й в рейтинге лучших стадионов мираФото: ФК "Зенит"/Автор неизвестен

Консалтинговая компания Buro Happold представила список лучших стадионов мира.

Оценка составлялась из трех показателей - интерес для фанатов, доходы в день игры, от коммерческой деятельности и трансляций, а также влияние фанатов на игру.

Топ-3 заняли стадион "Тоттенхэма", "Уэмбли" и "Камп Ноу".

Отметим, что единственным российским стадионом в рейтинге оказалась "Газпром Арена", которая расположилась на 21-й позиции.

Читайте также: Малком стал лучшим игроком сезона в РПЛ по важному статистическому показателю. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" проиграл "Астон Вилле", "Эвертон" переиграл "Вулверхэмптон"

"Тоттенхэм" проиграл "Астон Вилле", "Эвертон" переиграл "Вулверхэмптон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов