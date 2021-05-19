"Газпром Арена" идет 21-й в рейтинге лучших стадионов мира

Фото: ФК "Зенит"/Автор неизвестен

Консалтинговая компания Buro Happold представила список лучших стадионов мира.

Оценка составлялась из трех показателей - интерес для фанатов, доходы в день игры, от коммерческой деятельности и трансляций, а также влияние фанатов на игру.

Топ-3 заняли стадион "Тоттенхэма", "Уэмбли" и "Камп Ноу".

Отметим, что единственным российским стадионом в рейтинге оказалась "Газпром Арена", которая расположилась на 21-й позиции.

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