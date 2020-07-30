"Газпром Арена" обошла "Энфилд" в рейтинге лучших стадионов мира

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"Газпром Арена" обошла "Энфилд" в рейтинге лучших стадионов мира

Английское консалтинговое агентство Brand Finance представило рейтинг лучших стадионов мира.

Отметим, что при начислении баллов брались во внимание три показателя: насколько стадион интересен для болельщиков как объект для посещения, доходы стадиона во время матча, способность становиться "12-м игроком" для команды.

Топ-10 лучших стадионов мира:

1. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" ("Тоттенхэм") - 90

2. "Мерседес-Бенц Стэдиум" ("Атланта Юнайтед") - 86

3. "Принципалити" (сборная Уэльса) - 83

4. "Уэмбли" (сборная Англии) - 82

5."Сантьяго Бернабеу" ("Реал") - 80

6. "Камп Ноу" ("Барселона") - 79

7. "Фелтинс-Арена" ("Шальке") - 76

8. "Альянц Арена" ("Бавария") - 76

9. "Ванда Метрополитано" ("Атлетико") - 74

10. "Йохан Кройф Арена" ("Аякс") - 73

11. "Газпром Арена" ("Зенит") - 72.

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