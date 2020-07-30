"Газпром Арена" обошла "Энфилд" в рейтинге лучших стадионов мира
Английское консалтинговое агентство Brand Finance представило рейтинг лучших стадионов мира.
Отметим, что при начислении баллов брались во внимание три показателя: насколько стадион интересен для болельщиков как объект для посещения, доходы стадиона во время матча, способность становиться "12-м игроком" для команды.
Топ-10 лучших стадионов мира:
1. "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" ("Тоттенхэм") - 90
2. "Мерседес-Бенц Стэдиум" ("Атланта Юнайтед") - 86
3. "Принципалити" (сборная Уэльса) - 83
4. "Уэмбли" (сборная Англии) - 82
5."Сантьяго Бернабеу" ("Реал") - 80
6. "Камп Ноу" ("Барселона") - 79
7. "Фелтинс-Арена" ("Шальке") - 76
8. "Альянц Арена" ("Бавария") - 76
9. "Ванда Метрополитано" ("Атлетико") - 74
10. "Йохан Кройф Арена" ("Аякс") - 73
11. "Газпром Арена" ("Зенит") - 72.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18