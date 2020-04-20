"Газпром Арена" приостановила процесс подготовки к финалу ЛЧ и Евро-2020

Теги лига чемпионов уефа

"Газпром Арена" приостановила процесс подготовки к финалу ЛЧ и Евро-2020

"Газпром Арена" приостановила подготовку к финалу Лиги Чемпионов и Евро-2020, который перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал генеральный директор стадиона Владимир Литвинов.

"Работы по подготовке стадиона к мероприятиям УЕФА на паузе. Мы уже выполнили ряд работ, связанных с адаптацией стадиона под требования УЕФА. Они касались целого ряда направлений - это работы по энергетической и информационной безопасности, работы по оптимизации структуры для маломобильных категорий граждан, разного рода требования по бродкастингу, временной инфраструктуре, по кабельным трассам для прокладки кабельной сети. Какие-то работы были завершены, какие-то поставлены на паузу.

Не сказать, что мы столкнулись с серьезными проблемами. Все нормально. Это либо доведено до конца, либо до какого-то логического перерыва", - цитирует Литвинова ТАСС.

Финал Лиги Чемпионов в следующем сезоне состоится в конце мая, а в июне на "Газпром Арене" пройдут четыре матча Евро - три игры группового раунда и одна из четвертьфинальных игр.

А еще: "Рубин" хорошо заработает на уходе Азмуна из "Зенита"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Азмун в летнее трансферное окно может перейти в АПЛ

Азмун в летнее трансферное окно может перейти в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов