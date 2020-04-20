"Газпром Арена" приостановила процесс подготовки к финалу ЛЧ и Евро-2020

"Газпром Арена" приостановила подготовку к финалу Лиги Чемпионов и Евро-2020, который перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал генеральный директор стадиона Владимир Литвинов.

"Работы по подготовке стадиона к мероприятиям УЕФА на паузе. Мы уже выполнили ряд работ, связанных с адаптацией стадиона под требования УЕФА. Они касались целого ряда направлений - это работы по энергетической и информационной безопасности, работы по оптимизации структуры для маломобильных категорий граждан, разного рода требования по бродкастингу, временной инфраструктуре, по кабельным трассам для прокладки кабельной сети. Какие-то работы были завершены, какие-то поставлены на паузу.

Не сказать, что мы столкнулись с серьезными проблемами. Все нормально. Это либо доведено до конца, либо до какого-то логического перерыва", - цитирует Литвинова ТАСС.

Финал Лиги Чемпионов в следующем сезоне состоится в конце мая, а в июне на "Газпром Арене" пройдут четыре матча Евро - три игры группового раунда и одна из четвертьфинальных игр.

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