"Газпром Арена" пустит до 50% зрителей на Евро-2020

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"Газпром Арена" пустит до 50% зрителей на Евро-2020Фото: Твиттер @good78news 
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин назвал максимальное количество болельщиков, которые смогут посетить матчи турнира на стадионе "Газпром Арена".

"Если говорить о Евро, то мы смотрим с оптимизмом. У нас уже есть договорённость о 50% зрителей, уже есть все параметры проведения. Наша ситуация лучше, чем с организацией олимпийских игр в Токио. В том числе работаем и над допуском иностранных болельщиков. Пока это не вызывает возражений у властей.

У нас есть уверенность, что, на наш взгляд, центральное событие в спортивной жизни России пройдет с минимальными допустимыми ограничениями и при этом с соблюдением всех необходимых правил", — приводит слова Сорокина "Чемпионат".

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