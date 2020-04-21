"Газпром Арена" рассчитывает получить компенсацию от УЕФА за перенос Евро-2020

Теги уефа

"Газпром Арена" рассчитывает получить компенсацию от УЕФА за перенос Евро-2020

Директор "Газпром Арены" Владимир Литвинов заявил, что ожидает выплаты финансовой компенсации от УЕФА.

По его словам, Союз европейских футбольных ассоциаций должен возместить убытки, возникшие из-за переноса Евро-2020 на следующий год.

"Понесли расходы чуть более 20 миллионов рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объёме", - сказал Литвинов.

Напомним, что перенос континентального первенства обусловлен пандемией коронавируса, которым в мире уже заразились почти 2,5 миллиона человек.

"Газпром Арена" примет три матча группового этапа Евро и один из четвертьфиналов.

Не пропустите: "Газпром Арена" приостановила процесс подготовки к финалу ЛЧ и Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Уткин подвёл итоги конфликта с Соловьёвым

Уткин подвёл итоги конфликта с Соловьёвым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов