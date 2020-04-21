"Газпром Арена" рассчитывает получить компенсацию от УЕФА за перенос Евро-2020

Директор "Газпром Арены" Владимир Литвинов заявил, что ожидает выплаты финансовой компенсации от УЕФА.

По его словам, Союз европейских футбольных ассоциаций должен возместить убытки, возникшие из-за переноса Евро-2020 на следующий год.

"Понесли расходы чуть более 20 миллионов рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объёме", - сказал Литвинов.

Напомним, что перенос континентального первенства обусловлен пандемией коронавируса, которым в мире уже заразились почти 2,5 миллиона человек.

"Газпром Арена" примет три матча группового этапа Евро и один из четвертьфиналов.

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