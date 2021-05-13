"Газпром Арена" - самый посещаемый стадион Европы в сезоне 2020/21

Фото сайт "Зенита" / Евгений Васильев

18 937 зрителей - средняя посещаемость стадиона питерского "Зенита" в домашних матчах текущего сезона.

Как сообщает клубная пресс-служба, это лучший результат во всём европейском футболе.

Кроме того, "Газпром Арена" вошла в топ-3 самых заполняемых стадионов мира.

Первые два места заняли китайский "Гуанчжоу" (28 059) и американская "Атланта Юнайтед" (20 335).

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