"Газпром Арена" - самый посещаемый стадион Европы в сезоне 2020/21
Фото сайт "Зенита" / Евгений Васильев
18 937 зрителей - средняя посещаемость стадиона питерского "Зенита" в домашних матчах текущего сезона.
Как сообщает клубная пресс-служба, это лучший результат во всём европейском футболе.
Кроме того, "Газпром Арена" вошла в топ-3 самых заполняемых стадионов мира.
Первые два места заняли китайский "Гуанчжоу" (28 059) и американская "Атланта Юнайтед" (20 335).
Не пропустите: "Зенит" и "Локомотив" встретятся в матче за Суперкубок России. | http://soccernews.ru
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