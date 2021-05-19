"Газпром" стал спонсоров двух чемпионатов Европы и продлил контракт по Лиге Чемпионов
Фото: твиттер "Газпрома"/Автор неизвестен
"Газпром" продлил контракт на сотрудничество с Лигой Чемпионов до 2024 года, и впервые выступит в роли спонсора двух следующих чемпионатов Европы.
"За прошедшие годы "Газпром" зарекомендовал себя как один из наших самых надежных партнеров. Мы рады впервые приветствовать его в качестве спонсора турниров УЕФА для сборных.
Мы также рады, что он продлил сотрудничество с крупнейшим клубным турниром планеты – Лигой чемпионов УЕФА – еще на три года. "Газпром" – не только лидер в своей отрасли, у него богатое футбольное наследие.
Мы с нетерпением ждем еще более тесного сотрудничества в предстоящие годы, в том числе в рамках программы "Газпрома" "Футбол для дружбы", с помощью которой молодежь получает ценные жизненные навыки", – заявил маркетинговый директор УЕФА Ги-Лоран Эпстейн.
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|М
|О
|1
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|3
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|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1