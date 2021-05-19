"Газпром" стал спонсоров двух чемпионатов Европы и продлил контракт по Лиге Чемпионов

Фото: твиттер "Газпрома"/Автор неизвестен

"Газпром" продлил контракт на сотрудничество с Лигой Чемпионов до 2024 года, и впервые выступит в роли спонсора двух следующих чемпионатов Европы.

"За прошедшие годы "Газпром" зарекомендовал себя как один из наших самых надежных партнеров. Мы рады впервые приветствовать его в качестве спонсора турниров УЕФА для сборных.

Мы также рады, что он продлил сотрудничество с крупнейшим клубным турниром планеты – Лигой чемпионов УЕФА – еще на три года. "Газпром" – не только лидер в своей отрасли, у него богатое футбольное наследие.

Мы с нетерпением ждем еще более тесного сотрудничества в предстоящие годы, в том числе в рамках программы "Газпрома" "Футбол для дружбы", с помощью которой молодежь получает ценные жизненные навыки", – заявил маркетинговый директор УЕФА Ги-Лоран Эпстейн.

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